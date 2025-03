Inutile girarci attorno, la pianura padana è prigioniera delle polveri micidiali

In base ai dati dell ‘indice Aqi (Air Quality Index) che aggrega vari indicatori (polveri sottili Pm2.5 e Pm10, ozono, ossidi di azoto e zolfo) e confronta momento per momento le varie città del mondo, domenica Milano risultava essere la terza città più inquinata del pianeta . Lo rivela il Corriere della Sera, precisando che a tarda sera Milano era scesa di una posizione, superata da Delhi. In assoluto, è la pianura padana a essere vittima dello smog e la causa dei valori così elevati è dovuta a quattro fattori: la geografia sfavorevole della pianura padana; l’alta pressione che regna da settimane e fa ristagnare l’aria più fredda; l’alta densità di popolazione, case e vetture; la presenza di allevamenti intensivi e coltivazioni agricole. Il 54% del Pm2.5 è infatti dovuto al riscaldamento delle case e agli allevamenti e solo il 15% ai trasporti.