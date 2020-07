Interrogazione sul caso Film Commission

Il Pd al Senato ha presentato un’interrogazione al ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia sull’inchiesta della Procura di Milano partita dalla compravendita di un immobile a Cormano, in provincia di Milano, da parte della fondazione Lombardia Film Commission. Con l’interrogazione, firmata anche dai senatori Dario Parrini, Alessandro Alfieri e Alan Ferrari, il Pd chiede al governo di sapere “quali siano le valutazioni del ministro in indirizzo e quali iniziative intenda adottare al fine di contribuire a fare al piu’ presto chiarezza su fatti che, al di la’ delle loro eventuali implicazioni penali, rivelano un utilizzo personale e fraudolento di un ente regionale e dei fondi pubblici di sua pertinenza, tale da inficiare la trasparenza e la correttezza che dovrebbero improntare l’azione degli enti regionali”.