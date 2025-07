Informazione sul territorio. A sorpresa Roma, il ministero del made in Italy, taglia i fondi a emettenti tv e radio locali. Viva l’Italia…

“A sorpresa e’ arrivata una significativa riduzione, di oltre il 14% rispetto all’anno precedente, delle risorse destinate ai contributi per le emittenti televisive e radiofoniche locali previsti dal DPR n. 146/2017 per l’anno 2025”. Lo denunciano le associazioni di categoria, cioe’ Associazione Tv Locali di Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo e A.L.P.I. manifestando “forte preoccupazione” e chiedendo alla Presidenza del Consiglio e alle forze politiche di “intraprendere tutte le misure necessarie per ripristinare tali risorse, tagliate inaspettatamente e in maniera insostenibile”. In una nota e’ sottolineato che “come emerge dai decreti direttoriali” dello scorso 16 luglio, firmati dal Direttore generale della DGTEL del MIMIT, le risorse complessive disponibili per le radio e tv locali – commerciali e comunitarie – ammontano a 111,6 milioni di euro (al netto dell’accantonamento dell’1% previsto dall’art. 2, comma 2 del DPR 146/2017). Si tratta, appunto, di “un calo significativo rispetto agli anni precedenti”, visto che erano 120,1 mln; nel 2021, quindi 125 nel 2022, poi saluti a 135,9 nel 2023 e quindi scesi ma comunque pur sempre 130,2 lo scorso anno. Per le associazion, questa situazione “mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese del settore, che gia’ affrontano sfide significative nel tentativo di rimanere competitive in un mercato dominato da soggetti di grandi dimensioni con risorse enormi”.

Viene ricordato che “le emittenti locali svolgono un ruolo cruciale nel panorama informativo e culturale del Paese, contribuendo alla diversita’ e alla pluralita’ dell’informazione. Tuttavia, la loro capacita’ di operare e’ ora messa in discussione dai drastici tagli ai finanziamenti con gravi ricadute occupazionali”. Inoltre, “e’ doveroso sottolineare la totale assenza di interlocuzione politica con il Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che risulta essere il ministero di riferimento per il settore. L’assenza di un Sottosegretario con delega alle comunicazioni si traduce – dicono Confindustria RadioTv e le altre associazioni – nella mancanza di supporto da parte di un ente governativo fondamentale nel promuovere e difendere le realta’ economiche locali. Tutto cio’ e’ preoccupante e lascia le associazioni e gli operatori del settore in una situazione di crescente vulnerabilita’”. Di qui il rinnovo di un appello “affinche’ le istituzioni competenti riconoscano l’importanza delle imprese radiofoniche e televisive locali e agiscano prontamente per garantire il loro sostegno economico, vitali per la valorizzazione del patrimonio informativo e culturale del nostro Paese”.