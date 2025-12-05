Informazione, “le big tech non investono sul territorio, non pagano contenuti, Italia rischia di essere colonia”

Antonio Marano, presidente di Confindustria Radio Tv, lancia un duro allarme sul rapporto tra editori tradizionali e grandi piattaforme digitali, intervenendo questa mattina su Rtl 102.5 all’interno di ”Non Stop News” con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. ”Le big tech non investono sul territorio. Da anni radio, tv e giornali subiscono un prelievo economico enorme da parte di piattaforme che non pagano la tecnologia distributiva, non pagano i contenuti e lavorano senza assumersi responsabilità editoriali” afferma Marano, spiegando come l’industria dell’informazione ha chiesto al governo politiche di tutela e regole uniformi per tutti gli operatori. ”Partiamo da una premessa: se oggi radio, tv, giornali e libri garantiscono informazione ai cittadini è grazie all’articolo 21 della Costituzione. Ma tutto questo sta avendo un forte prelievo da parte delle big tech, che non investono sul territorio. È difficile essere competitivi con chi non paga l’autostrada, non paga il pieno di benzina, non paga la distribuzione. Questo è il problema” continua il presidente di Confindustria Radio Tv, sottolineando che ”la questione riguarda tutti i paesi europei”, mentre in Italia permangono ”scarsa consapevolezza politica e difficoltà nel riconoscere la gravità del tema”. Marano punta poi il dito su un fenomeno emergente che riguarda il settore radiofonico: ”Le auto le stanno costruendo e importando senza le radio. La mobilità è il primo punto di riferimento dell’ascolto. Se lasciano solo il collegamento IP, quindi con il cellulare, saranno loro a poter controllare ciò che i cittadini possono sentire. È un problema serio, perché tocca la libertà di accesso all’informazione e il pluralismo”. Il presidente avverte che questa dinamica, se non regolata, rischia di portare ”a una povertà strutturale del settore” e aggiunge: ”L’Italia rischia di essere una colonia”.