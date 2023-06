Inflazione, la bestia che solo i partiti non soffrono? Sangalli: 20 miliardi di consumi in meno rispetto al pre Covid

Oggi, il nostro livello del Pil e’ superiore del 2,5 per cento rispetto a quello del quarto trimestre del 2019. “Insomma, abbiamo piu’ che recuperato i livelli pre-pandemici, facendo meglio delle altre maggiori economie europee e addirittura degli Stati Uniti”. E’ quanto ha evidenziato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nella sua relazione nel corso dell’Assemblea generale 2023 della Confederazione. “Restano, pero’ ancora indietro i consumi che, nella media dello scorso anno, risultano inferiori di circa venti miliardi di euro rispetto al 2019, c’è l’inflazione che erode il potere d’acquisto, sia dei redditi correnti, sia della ricchezza detenuta in forma liquida”, ha precisato. Il presidente di Confcommercio ha espresso “cordoglio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Romagna. Il nostro impegno, al fianco di donne e uomini che ancora una volta stanno dando concreta testimonianza di coraggio e speranza”.

“Diamo atto al governo – ha affermato – di aver risposto con tempestivita’. Le moratorie siano territorialmente inclusive, i ristori siano adeguati e tengano conto anche del mancato ricavo a prescindere dal danno diretto. Anche noi vogliamo fare la nostra parte. Penso al Protocollo con la Protezione Civile, alle risorse messe in campo dalla nostra Fondazione Orlando, alle iniziative dedicate alle aree interne e alla montagna, perché le emergenze si affrontano sempre a monte”.

I profondi cambiamenti climatici, secondo Sangalli, richiamano transizione ecologica e sviluppo sostenibile. “Il clima e’ un bene comune, di tutti e per tutti. Servono, allora, programmazione e azione per la cura e la manutenzione di un Paese fragile. Servono programmazione e azione – ha avvertito – per attivare oltre 20 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio”. Sul decreto lavoro, “il nostro giudizio e’ positivo. Penso all’ulteriore intervento di riduzione del cuneo contributivo sui redditi da lavoro dipendente ed al maggiore tetto di detassazione per i premi aziendali”, ha sottolineato il presidente di Confcommercio, secondo cui “occorre Collegamenti con determinazione su questa strada. Andra’ pero’ chiarito come confermare, nel 2024, i tagli del cuneo fin qui operati”.

Il terziario di mercato – ha fatto presente – sta vivendo “una persistente carenza di personale. Nel turismo e nel commercio mancano, ad esempio, rispetto al 2022, circa 480 mila lavoratori. E per oltre il 40 per cento, vi e’ un concreto rischio che la domanda non possa essere soddisfatta, soprattutto per la mancanza di competenze”. Per Sangalli e’ necessario “intervenire per colmare la distanza tra formazione ed esigenze delle imprese, cosi’ come per programmare adeguati flussi di lavoratori immigrati”. Inoltre, si e’ soffermato sui balneari, spiegando che una realta’ cosi’ importante “non puo’ essere lasciata senza certezze sul proprio futuro”.