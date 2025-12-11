Inflazione, caro-vita, produzione. Paese stagnante. Patto per il Nord: Per le nostre regioni serve manovra bilancio coraggiosa, invece…

“Il calo medio dell’1 per cento della produzione industriale ad ottobre, rispetto a settembre, è un dato molto preoccupante, ancora più grave se si considera la flessione dell’1,8 per cento dei beni di consumo su base congiunturale e addirittura del 2 per cento su base tendenziale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dinanzi ad uno scenario del genere, specie per i territori produttivi del Nord, servirebbe una manovra di bilancio coraggiosa ed incisiva, mentre quella attuale punta sul galleggiamento e sulla conservazione. Una scelta che si scontra con i dati reali dell’economia italiana”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Dal lato dei consumatori – aggiunge la nota – il quadro non è più roseo. Secondo le prime stime di Swg per Centromarca si ipotizza, per 4 italiani su 10, una riduzione del budget per regali, pranzi e cene fino ad oltre il 50% rispetto al Natale dell’anno scorso. Il caro vita si fa sentire, ma finora non c’è stata una risposta adeguata da parte delle istituzioni. Molte volte la politica discute di temi, come la legge elettorale, il premierato o il Ponte di Messina, che interessano soltanto una parte marginale della popolazione. Sono lo scarso potere d’acquisto dei salari e le lunghe liste d’attesa a turbare i sonni degli italiani, ma Parlamento e Governo l’hanno dimenticato”.