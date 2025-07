Inflazione, balzo a giugno più 3,1%. Potere d’acquisto va a quel paese. Più 535 euro di spesa a famiglia

A giugno 2025 il tasso di crescita dei prezzi del cosiddetto ”carrello della spesa” aumenta (+3,1% da +2,7%) e aumenta anche l’inflazione di fondo (+2,1%, dall’+1,9% di maggio). Lo ha comunicato l’Istat nel rapporto sui prezzi al consumo provvisorio.

Le imprese della Distribuzione Moderna “confermano l’impegno fondamentale a tutela del potere d’acquisto delle famiglie italiane”. E’ quanto afferma Federdistribuzione commentando l’aumento dell’inflazione Istat di giugno all’1,7% e ribadendo il proprio impegno per contenere l’andamento dei prezzi, “con responsabilità e attenzione verso le esigenze delle persone e del Paese”. Federdistribuzione sottolinea che anche “grazie a una gestione attenta e responsabile dell’offerta, e alla competitività che caratterizza il settore, la Distribuzione Moderna continua a operare per contrastare le dinamiche inflattive. Un importante contributo a questo scopo è l’offerta di prodotti a marca del distributore, che uniscono qualità, convenienza e attenzione al territorio e che rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e un sostegno diretto alle filiere agroalimentari italiane, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy”.

Ma gli effetti sono questi, alla fine.

L’aumento è dovuto soprattutto alle tensioni registrate sui prezzi dei beni alimentari (che segnano +3,5% dal +3% di maggio), che trascinano all’insù il tasso relativo al carrello della spesa al +3,1% (dal +2,7%). “Un dato che preoccupa doppiamente – si legge in una nota di Federconsumatori -: non solo i prezzi tornano a crescere in maniera più marcata, ma gli aumenti maggiori si registrano in settori vitali come, appunto l’alimentazione. Crescita che incide in maniera più pesante e spesso insostenibile sulle famiglie meno abbienti. Con l’inflazione a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +535,50 euro annui, di cui +174,60 euro solo nel settore alimentare. Aumenti che renderanno sempre più marcate ed evidenti le disuguaglianze e le disparità anche in tema di consumi alimentari, con una crescita delle famiglie costrette a tagli e rinunce. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori da tempo denuncia la riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); l’incremento della tendenza a ricercare offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini); l’aumento della spesa presso i discount (+12,1%). Tendenze che si aggraveranno, se il Governo non avvierà provvedimenti urgenti per arginare i rincari, sostenere il potere di acquisto delle famiglie e colpire l’insorgere di fenomeni speculativi. A tal fine riteniamo improrogabile l’avvio di alcuni interventi immediati che darebbero ossigeno alle famiglie e all’itero sistema economico: la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia); la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una determinata azione di contrasto alla povertà alimentare; la promessa riforma e degli oneri di sistema su beni energetici (eliminando voci obsolete e spostandone altre sulla fiscalità generale); lo stanziamento di risorse adeguate per la sanità pubblica; una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi”.