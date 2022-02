Inflazione 2 – Caporetto per le famiglie

Secondo i dati provvisori di gennaio resi noti dall’Istat, l’inflazione sale su base annua dal +3,9% di dicembre al +4,8%. “Un rialzo stratosferico e disastroso! Si tratta di una Caporetto per le tasche delle famiglie. Da giugno a gennaio, in appena 7 mesi, l’inflazione e’ passata da +1,3% a +4,8, 3,7 volte in piu’, e questo per colpa dei rincari dei beni energetici, senza i quali oggi l’inflazione sarebbe pari solo all’1,8%”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Una catastrofe – prosegue il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.- che rallentera’ la ripresa in corso, per colpa dei minori consumi, indispensabile per far far fronte all’impennata dei prezzi. L’Inflazione a 4,8% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1.715 euro su base annua, 840 solo per Abitazione, acqua ed elettricita’, 416 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua e’ pari a 1611 euro, 843 per l’abitazione, 362 per i trasporti, in media per una famiglia il rialzo complessivo e’ di 1389 euro, 791 per l’abitazione e 266 per i trasporti. Ma il record spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di piu’ di quelle con i figli per la cura della casa, hanno un aggravio annuo di 1783 euro, 996 solo per l’abitazione” conclude Dona.