Infermieri in rivolta a tenaglia a Milano e Roma, contestazioni e stato d’agitazione

Il sindacato infermieri Nursing Up ha proclamato lo stato di agitazione nel Lazio, con un incontro in prefettura già fissato per il 3 aprile nel tentativo di trovare una soluzione conciliativa, mentre in Lombardia ha organizzato per oggi un’assemblea-presidio dalle 10 alle 12 sotto la Regione.

Nel Lazio, spiega la sigla, “la legittima protesta nasce in risposta alla sospensione dell’indennità per i professionisti del pronto soccorso, incredibilmente richiesta lo scorso febbraio dal sindacato Nursind con una nota ufficiale inviata al governo locale. A seguito di questa incomprensibile istanza, è arrivato il provvedimento di sospensione firmato dal presidente Rocca, una decisione che ha scatenato forte dissenso e un legittimo malcontento tra i professionisti sanitari, già provati da carenze di organico eternamente irrisolte”.

E’ “un errore imperdonabile”. Afferma Francesco Sciscione, responsabile Nursing Up Lazio: “Il personale dei pronto soccorso laziali è addirittura diminuito tra il 5% e il 10%, mentre in vista del Giubileo gli organici andavano doverosamente rinforzati. E adesso anche lo schiaffo della sospensione delle indennità, una decisione paradossale che peggiora ulteriormente una situazione lavorativa già drammatica. Non possiamo accettare tutto questo”. Il sindacato chiede “l’immediata revoca del provvedimento e la tempestiva erogazione di un acconto sulle spettanze arretrate destinate ai professionisti dei pronto soccorso”. Perché “non solo si tratta di un diritto negato ai lavoratori, ma anche di un duro colpo alla già fragile sanità laziale”, sottolinea Sciscione.

L’appuntamento lombardo punta invece a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla crisi in atto. “Il sistema sanitario nazionale ha perso oltre 23mila infermieri negli ultimi 3 anni”, e “i professionisti sanitari subiscono carichi di lavoro insostenibili, stipendi inadeguati e aggressioni frequenti, mettendo a rischio la salute dei cittadini”, denunciano i vertici del Nursing Up.

Sette le richieste della sigla: adeguamento degli stipendi alla media europea Ocse; blocco della nuova figura dell’assistente infermiere; revisione urgente degli organici infermieristici; indennità economiche per contrastare la fuga di infermieri, specie nelle zone di confine; maggiore sicurezza nelle strutture sanitarie; riconoscimento del lavoro usurante per le professioni sanitarie; superamento del vincolo di esclusività e incentivi per la fedeltà aziendale. “Queste misure sono indispensabili per garantire un’assistenza di qualità ai cittadini e per ridare dignità al sistema sanitario nazionale – dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale Nursing Up – Nella speranza che tutti gli attori della sanità, da Nord a Sud, si diano una scossa, in primis la nostra Federazione” nazionale Ordini professioni infermieristiche, “per contribuire a una svolta che non può certo attendere”