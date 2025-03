Indovina le regioni che evadono di più il fisco

In Italia, secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, l’evasione fiscale è all’11,2%. Vuol dire che a fronte di 100 euro incassati dall’erario, 11,2 euro rimangono indebitamente nelle tasche degli evasori. Le differenze territoriali sono molto marcate. Se in Calabria l’infedeltà fiscale è del 18,4%, in Campania del 17,2% e in Puglia del 16,8%, nella Provincia Autonoma di Trento, invece, scende all’8,6%, in Lombardia all’ 8% e nella Provincia Autonoma di Bolzano al 7,7%. In Veneto, invece 9,5 euro sono “rimasti” nelle tasche, in Emilia-Romagna 9,4, in Friuli Venezia Giulia nove. Ecco in dettaglio, la situazione, regione per regione, con i tre dati che comparano i valori dell’incidenza percentuale dell’economia “non osservata” (quella cioè costituita dal sommerso economico, dall’economia illegale, dal sommerso statistico e dall’economia informale) in rapporto al Pil, la cifra in milioni delle imposte evase e, infine, la percentuale di evasione fiscale. Calabria: 19,2%, 2.539 milioni e 18,4% di evasione fiscale; Campania: 18%, 7.859 milioni, 17,2%; Puglia: 17,6%, 5.479 milioni e 16,8%; Sicilia: 17,3%, 6.215 milioni, 16,5%; Molise: 16,3%, 424 milioni, 15,6%; Sardegna: 16,2%, 2.269 milioni, 15,5%; Abruzzo: 14,4%, 1.885 milioni, 13,8%; Basilicata: 14,1%, 731 milioni, 13,4%; Umbria 13,8%, 1.253 milioni, 13,2%; Marche: 13,4%, 2.272 milioni, 12,8%; Toscana: 12,5%, 5.774 milioni, 11,9%; Liguria: 12, 2.317 milioni, 11,5; Lazio: 11,8, 9.128 milioni, 11,2%; Valle d’Aosta: 11,1%, 207 milioni, 10,6%; Piemonte: 10,3%, 5.585 milioni, 9,8%; Veneto; 10%, 6.538 milioni, 9,5%; Emilia Romagna: 9,8%, 6.469 milioni, 9,4%; Friuli Venezia Giulia: 9,4%, 1.484 milioni, 9% Provincia autonoma Trento: 9%, 761 milioni, 8,6%; Lombardia: 8,4%, 13.641 milioni, 8%; Provincia autonoma di Bolzano: 8,1% 821 milioni, 7,7%: