Indipendenti! La tv spagnola pubblica avrà un canale tv in catalano

L’assessore alla Presidenza del governo della Catalogna, Albert Dalmau, ha annunciato che la tv pubblica spagnola Tve avrà un canale televisivo che trasmetterà i suoi contenuti interamente in catalano. La mossa fa parte delle concessioni che il partito indipendentista Junts ha ottenuto nei negoziati con il premier Pedro Sanchez per garantire il suo sostegno in Parlamento. La notizia del canale tv era stata anticipata in un’intervista a Catalunya Ràdio dalla portavoce di Junts al Congresso, Míriam Nogueras. La deputata aveva riferito di un accordo affinché “La 2” fosse interamente in catalano “entro un periodo di un paio d’anni”. In linea di principio il canale in catalano verrà trasmesso solo in Catalogna, spiegano i media iberici.