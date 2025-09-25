Inchiesta urbanistica e grattacieli, il Comitato Famiglie Sospese denuncia: 40mila case a rischio, Governo ci tuteli

Sono centinaia gli edifici potenzialmente coinvolti nell’inchiesta URBANISTICA della Città di Milano. Con l’estensione delle indagini ad altri due interventi immobiliari – The Syre e Nest (quest’ultimo già completato) – il Comitato delle Famiglie Sospese ha elaborato un elenco dei palazzi costruiti a Milano negli ultimi dieci anni con almeno uno dei vizi normativi e procedurali ritenuti tali dalla Procura della Repubblica di Milano e che quindi potrebbero essere oggetto di accertamenti nei prossimi mesi. ”È giusto che i cittadini siano informati e preparati – afferma Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato – Da un momento all’altro altre migliaia di famiglie potrebbero trovarsi a vivere un incubo inaspettato che mette a rischio la certezza della loro casa”. Sulla base delle informazioni pubblicate dal Comune di Milano per il periodo 2010-2023 “risultano 885 titoli edilizi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione residenziale (Dia, Scia o Permessi di Costruire), escludendo gli interventi di semplice ristrutturazione. Considerando i soli edifici con almeno otto piani fuori terra (quindi oltre 25 metri di altezza), emerge un dato rilevante: 366 fabbricati possono potenzialmente abusivi poiché, secondo recenti interpretazioni normative che si rifanno alla legge URBANISTICA del 1942, tali interventi avrebbero richiesto un Piano Attuativo e non un titolo edilizio diretto”. Per questo motivo il Comitato chiede all’Amministrazione comunale di informare tempestivamente le famiglie milanesi di potenziali rischi, lanciando anche un appello urgente al governo: “Serve un intervento legislativo immediato che tuteli le famiglie coinvolte e garantisca piena trasparenza sulle indagini e sulle procedure amministrative”.

L’analisi svolta riguarda solo le nuove costruzioni residenziali sopra i 25 metri. Restano esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come ristrutturazione, anch’essi spesso realizzati con titoli edilizi diretti e senza Piano Attuativo, nonostante le altezze superiori ai 25 metri. “Per questa seconda tipologia non esiste un dataset ufficiale” si legge in una nota dell’associazione. Il Comitato fa notare “una stima di almeno ulteriori 20.000 abitazioni potenzialmente abusive all’interno di edifici sopra i 25 metri derivanti da ristrutturazioni senza Piano Attuativo. In totale, quindi, è ragionevole pensare a 1.200 edifici per circa 40.000 alloggi potenzialmente abusivi”.

”Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tante segnalazioni da milanesi preoccupati per la regolarità dei loro immobili. – prosegue Borsellino – Costruttori e Comune sostengono di aver operato secondo le regole, ma la Procura non sembra condividere questa versione. E intanto ogni giorno che passa, altri cittadini si ritrovano con la propria casa sotto inchiesta . Non possiamo permettere che il silenzio istituzionale si traduca in un ulteriore danno per chi ha investito nei risparmi di una vita”.

Una recente sentenza di Cassazione sull’intervento Lac ha stabilito che le famiglie non possono essere considerate ”terzi incolpevoli” nelle compravendite di immobili costruiti con titoli edilizi ritenuti illegittimi. Anche i notai sono chiamati a rispondere delle loro scelte professionali e non possono rogare atti relativi a immobili con titoli contestati. Ne deriva che chiunque tenti di vendere un immobile realizzato con un titolo edilizio avente caratteristiche sotto inchiesta potrebbe essere accusato di truffa, così come il notaio che ne stipulasse il rogito. “Se le interpretazioni attuali dovessero confermare la natura abusiva di queste costruzioni – concludono il Comitato -, tutte le agevolazioni fiscali ottenute negli anni – detrazioni per prima casa, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e altri incentivi – potrebbero essere oggetto di recupero fiscale. Migliaia di famiglie si troverebbero così non solo con immobili potenzialmente irregolari, ma anche esposte a ingenti richieste di restituzione da parte dello Stato”.