Inchiesta su aerei alla Colombia, indagati D’Alema e Profumo

Nella presunta vicenda corruttiva finita sotto la lente della Digos e della Procura di Napoli che hanno disposto una serie di perquisizioni nei confronti di Massimo D’Alema, Alessandro Profumo, Giuseppe Giordo e Gherardo Gardo nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità circa la compravendita di navi e aerei alla Colombia, figurano coinvolti una componente italiana e un’altra colombiana. La “mazzetta” da 80 milioni di euro, sempre secondo gli inquirenti, doveva essere suddivisa al 50% tra le due parti e ad occuparsi della spartizione avrebbe dovuto essere uno studio legale statunitense in Florida. Ma l’affare salta – secondo quanto emerso dalle indagini – per dissidi sorti proprio in relazione alla spartizione. A segnalare i professionisti americani, per la Procura e la Digos di Napoli, sarebbe stato Massimo D’Alema. Allo studio legale statunitense (in Italia si sarebbe dovuto occupare dell’affare gli indagati Umberto Bonavita e Gherardo Gardo) era stata delegata tra l’altro, a creare dei contratti, delle transazioni, delle ripartizioni e anche della distribuzione della cospicua somma (gli 80 milioni di euro). Un lavoro rimasto lettera morta però in quanto, alla fine, potrei sorti dissidi riguardo alla suddivisione del denaro tra le componenti italiana e colombiana.

“Siamo certi che sarà dimostrata la più assoluta infondatezza dell’ipotesi di reato a suo carico”. Lo dice l’avvocato Gianluca Luongo, legale del presidente Massimo D’Alema, dopo che stamattina è stata eseguita una perquisizione informatica, da parte della Procura di Napoli, in merito alla vendita, poi non conclusa, di navi e aerei, da parte di Fincantieri e Leonardo, al governo colombiano.

”Il mio assistito Giuseppe Giordo e’ assolutamente tranquillo. Anche perché siamo in presenza di una costruzione giuridica assolutamente ardita. Resa, inoltre, in virtù di una competenza territoriale a procedere che si fatica a comprendere”. Così l’avvocato Cesare Placanica, difensore dell’ex direttore generale della divisione navi militari di Fincantieri.

“Sul Riformista non troverete nessun articolo riguardante l’avviso di garanzia a Massimo D’Alema . Non vogliamo leggere le sue intercettazioni sui giornali, non vogliamo vedere pubblicati i suoi estratti conto, non vogliamo conoscere i messaggi che si è scambiato con i suoi finanziatori cui speriamo non abbiamo perquisito le case, non vogliamo sapere quanto e come ha pagato la barca o la tenuta in chi produce il suo vino. Per noi Massimo D’ Alema è un cittadino innocente: per noi e soprattutto per la Costituzione italiana. A differenza di quello che ha fatto D’Alema in molti passaggi della sua carriera politica non useremo la clava delle inchieste per regolare i conti con un avversario politico. Noi siamo garantisti davvero. E il nostro giornale non ospiterà nessun gioco di sponda tra uffici giudiziari e redazioni che in passato sono stati strumentalmente utilizzati anche dalla parte politica guidata dall’allora onorevole Massimo D’Alema. Colui che disse: ‘Renzi cadrà per via giudiziaria ei problemi arriveranno da Napoli’ sappia che Il Riformista non parteciperà al suo linciaggio. Perché noi amiamo la politica e siamo garantisti, non scegliamo le scorciatoie tipiche del giustizialismo”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva e direttore editoriale de ‘Il Riformista’, Matteo Renzi.