Inchiesta Milano, impatto da 38 miliardi e stallo per 1625 famiglie

L’inchiesta giudiziaria sull’urbanistica che ha investito Milano rischia di minare profondamente la credibilità della città agli occhi degli investitori. I cantieri e le aziende sono fermi, 1625 famiglie sono senza una casa mentre la situazione mostra la fragilità sistemica nelle regole e nei rapporti tra pubblico e privato. Federico Filippo Oriana, presidente di Aspesi Unione Immobiliare, parla all’Adnkronos e lancia un appello deciso: senza chiarezza normativa e riforme rapide, la rigenerazione urbana rischia uno stallo drammatico e Milano potrebbe perdere il treno della crescita, tra capitali in fuga, alloggi che mancano e una reputazione internazionale sempre più a rischio. Oriana afferma che l’impatto in termini di reputazione per la città agli occhi degli investitori sarà “sicuramente molto pesante” per un motivo quello della retroattività.

“Le norme – spiega – possono essere bianche o nere, tutto è suscettibile a variazione, ma il fatto che le carte in tavola possano essere cambiate crea un grosso scompenso. Sul nostro settore incidono urbanistica e fiscalità, ma le norme troppo spesso cambiano. Se mutano e impattano su investimenti già in corso e business plan già fatti, l’intero Paese ne perde in termini di credibilità agli occhi degli investitori”.

Oriana porta l’esempio di alcuni associati di Aspesi: “È presente una multinazionale il cui cantiere è stato sequestrato. Il country manager per l’Italia si era adoperato a convincere il gruppo che non ci fossero problemi o rischi, che l’intervento fosse facile. Sei mesi dopo hanno sequestrato il cantiere. Ora questo gruppo ha deciso di andarsene dall’Italia”.

L’operazione immobiliare porta con sé un rischio implicito: l’investimento viene fatto prima di iniziare le attività e quindi devi essere già sicuro di tutto. Per questo motivo “le regole devono essere certe e chiare, oppure si incappa in un blocco totale delle attività in un mondo, come il nostro, che ha il proprio business nella valorizzazione degli immobili”.

Il numero uno di Aspesi è chiaro: “È necessario che la giustizia faccia il suo corso, ma la politica deve fare una seria riflessione. Se si fa come Sala, alla Ponzio Pilato, che ha detto ‘non sono d’accordo, ma mi adeguo’ allora si incorre in un blocco del meccanismo. Quindi, prima di tutto, sono necessarie certezze e velocità. La conclusione della vicenda che ha investito Milano, quando ci sarà, potrebbe avere come conseguenza un blocco dei processi di rigenerazione urbana anche nelle altre città. Rigenerazione che si fonda sul recupero delle aree degradate, ma se il meccanismo di demolizione-ricostruzione viene bloccato perché manca una procedura legale condivisa per farlo “il processo di rigenerazione si ferma”. Si tratta di interventi dispendiosi. La necessità è quella di non consumare ulteriore suolo, ma “per portarli a termine servono norme veloci e certe, soprattutto veloci” ribadisce Oriana.