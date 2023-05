Inchiesta Covid – Conte interrogato mercoledì

“I conti con la propria coscienza vanno fatti sempre, soprattutto in un momento così difficile dal punto di vista collettivo. prossimo ci sarà un interrogatorio davanti al collegio per i reati ministeriali alla Procura di Brescia, e racconterò tutto quel che così, consapevole di aver dovuto gestire un momento complicato e organizzare la protezione di tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Mezz’ora in più, su Rai3, in diretta da Ancona. Questa indagine è un’ingiustizia? “Se posso essere sincero, mi coinvolge molto dal punto di vista umano oltreché come politico che ha espletato un incarico pubblico – ha risposto l’ex premier -. Dal punto di vista dei miei valori, se la magistratura si chiama per fare delle verifiche, è giusto che avvenga, e nessun politico deve sottrarsi al confronto con la magistratura: ci si difende nei processi e non dai processi”.