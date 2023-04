Inchiesta Covid, Conte e Speranza il 10 maggio interrogati dal tribunale dei ministri

Il Tribunale dei Ministri di Brescia interroghera’ il 10 maggio l’ex premier Giuseppe Contee l’ex ministro della Sanita’ Roberto Speranza nell’inchiesta in cui sono indagati per omicidio colposo ed epidemia colposa. Lo rivelano fonti giudiziarie. La loro posizione e’ stata trasmessa dalla Procura di Bergamo, che ha indagato per un paio d’anni sulle presunte responsabilita’ anche di figure istituzionali nella prima fase della pandemia, al Tribunale dei Ministri di Brescia che e’ formato da tre giudici civili. Si profila il passaggio di una consistente parte dell’indagine a Brescia dopo che la Procura Generale di questa citta’ ha ‘spostato’, su richiesta della difesa, la posizione dell’ex capo del Cts Agostino Miozzo a Brescia visto che e’ imputato degli stessi reati di Contee Speranza in concorso con loro. Stesso destino dovrebbe toccare, o per decisione spontanea del pool guidato da Antonio Chiappani o su richiesta delle difese, a un’altra decisione di indagati presunti concorrenti nel reato con l’ex premier e l’ex ministro.