Inaugurazione. Intanto il Ponte Morandi passa ai Benetton per il via

Grande imbarazzo, giustificazioni? Questa: è solo un passaggio tecnico temporaneo, l’affidamento ad Atlantia della gestione del nuovo ponte San Giorgio a Genova. Lo sottolineano fonti di governo, alla vigilia dell’inaugurazione. Nessuna dichiarazione né da Palazzo Chigi né dal ministero dei Trasporti, ma alle obiezioni di chi osserva che la gestione è ancora in capo ai Benetton, fonti governative replicano: “Resta a loro solo per il tempo necessario perche’ escano da Aspi. E’ un dato di fatto che il governo abbia avviato l’iter per la progressiva uscita dei Benetton” da Autostrade per l’Italia e l’ingresso dello Stato