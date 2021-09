In giro per Milano, alla scoperta di Cristina Trivulzio e Clara Maffei

Cristina Trivulzio e Clara Maffei: due donne che agirono attivamente per le lotte risorgimentali in modi completamente diversi.

L’una raccogliendo addirittura un proprio “esercito”, non fermandosi mai nonostante le difficoltà politiche e i problemi di salute; l’altra rendendo il suo salotto milanese uno dei più rinomati e attivi per interventi a sostegno dei combattenti e del popolo.

Con loro, assieme ad altre figure non meno rilevanti quali Luisa Battistotti Sassi e Giuditta Sidoli, andremo alla riscoperta del Risorgimento delle donne per le vie del centro storico di Milano.