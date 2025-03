In Galizia si teme l’onda dell’indipendentismo, avanti nei sondaggi

In Spagna il Partito popolare agita lo spettro dell’indipendentismo galiziano. Il presidente del Pp e leader dell’opposizione a Madrid, il galiziano Alberto Nunez Feijo, si è unito ad Alfonso Rueda, candidato dei popolari a governatore della Galizia alle elezioni di domenica 18, nell’agitare la minaccia del “nazionalismo radicale” nella regione nel nord-ovest della Spagna, rappresentata a suo dire dall’avanzata nei sondaggi della candidata del Blocco nazionalista galiziano (Bng), Ana Ponton. La leader del Bng potrebbe conquistare un’alternativa di governo con i socialisti se i popolari, come registrano molti rilevamenti, dovessero perdere la maggioranza assoluta nello storico feudo, governato fra il 2009 e il 2022 da Feijoo stesso.

“Sanchez punta solo a consegnare la Galizia al nazionalismo del Bng”, ha sostenuto Feijoo in un’intervista oggi a La Voz de Galicia. Alfonso Rueda, che si è sottratto all’ultimo confronto tv fra i candidati della campagna elettorale in onda su Tve – nel quale la Ponton e il candidato socialista, José Ramon Gomez Besteiro hanno mandato in scena la concordia su un “governo pluralista per fare” storia” nella regione – ha paragonato il blocco nazionalista galiziano all’Esquerra Republicana de Catalunya e agli indipendentisti baschi di Bildu, per “collegare il Bng al terrorismo dell’Eta”, la banda secessionista basca. L’alleanza fra il Bng ei socialisti, che secondo le stime dei sondaggi otterrebbero rispettivamente il 30% e il 15% dei voti, otterrebbe solo un seggio in meno dei 38 della maggioranza assoluta che potrebbe perdere il Pp nel suo bastione, con pesanti contraccolpi sulla leadership di Feijoo, nella sfida letta in chiave nazionale contro Sanchez. Dopo aver centrato la prima parte della campagna sulle critiche alla legge di amnistia per gli indipendentisti catalani, ieri il Pp ha lanciato un manifesto in cui accusa il premier socialista di mettere il Psoe al servizio dell’indipendentismo con il futuro patto con il Bng, ” che aspira a eliminare lo spagnolo dalle aule in Galizia e proporre un processo” secessionista “alla galiziana”.