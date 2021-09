In Catalogna pensano a nuovo referendum. In Italia i partiti che hanno promosso quello su autonomia sono spariti

di Roberto Bernardelli – Trova le differenze. Il partito antisistema catalano, Candidatura di unita’ popolare (Cup) sta per presentare una proposta di risoluzione al Parlamento della Catalogna che propone di promuovere un referendum di autodeterminazione in questa legislatura. Cup presenterà un testo con un unico punto da mettere ai voti, in cui si proporrà che il Parlamento si impegni a promuovere un referendum, sollecitando il governo locale guidato dal presidente, Pere Aragones, a fare “tutto il possibile” per far si’ che questo processo vada avanti. Secondo Cup, l’unico modo per risolvere il conflitto catalano e’ l’amnistia per tutti i condannati per il referendum illegale del primo ottobre 2017 e l’autodeterminazione. La richiesta di Cup dovra’ essere ammessa a dibattito da parte dell’Ufficio parlamentare (dove la maggioranza dei suoi membri sono pro indipendenza) che decidera’ se ammetterla al voto della Camera.

In Italia invece i partiti che hanno sostenuto nel 2017 il referendum sull’autonomia sono spariti. Più che promettere che tutto sarebbe stato fatto in 15 munuti, non hanno fatto altro. Chi sono i veri autonomisti e indipendentisti?

Ricordatevelo quando andrete a votare. Quando vi diranno che vogliono abbassare le tasse senza però reclamare il vostro residuo fiscale.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord