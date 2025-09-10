In campo le donne di Patto per il Nord alla gazebata federale del 13 settembre. No al Ponte di Messina

E’ il momento di tornare in piazza, tra la gente. Patto per il Nord da mesi è nei centri del Nord a stretto contatto con i cittadini e i loro problemi, dimenticati da chi dà solo priorità al Ponte sullo Stretto, alla campagna elettorale in Calabria o propone di usare il tfr per andare in pensione.

Nel movimento cresce il gruppo delle Donne di Patto per il Nord, che sarà attivamente presente nella gazebata federale del 13 settembre, dove ci sarà lopoortunità di farsi sentite e firmare contro il Ponte sullo Stretto, opera inutile e costosa che pagheremo per almeno i prossimi 30 anni.

Questa sarà la prima iniziativa pubblica – si legge sui social, a cui partecipa anche Patto per il Nord – Donne. A Milano sarà presente anche il camper “Patto per il Nord – Donne” con a bordo @valentinaconfalonieri. Per saperne di più si può visitare la pagina @donne_patto_per_il_nord per sapere dove trovare il gazebo più vicino.