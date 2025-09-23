Imprese troppo frammentate, la concorrenza ci schiaccia. Unimporesa, sconti fiscali per chi si aggrega

Le piccole e medie imprese italiane restano la spina dorsale del Paese, garantiscono il 76,5% dell’occupazionee circa il 65% del valore aggiunto nazionale, ma il loro peso sul fatturato si è progressivamente ridotto: dal 49% nel 2012 al 42% nel 2022 per le aziende con meno di 49 addetti. A fronte di questa frammentazione, crescono lentamente le aggregazioni: alla fine del 2024 risultavano attivi 9.630 contratti di rete (+8,1% in un anno), con circa 50.300 imprese coinvolte (+6,5%). Le reti restano però di dimensioni ridotte, con una media di 4-5 aderenti, e concentrate soprattutto nel Nord Italia.

È quanto emerge da un report del Centro studi di UNIMPRESA , secondo il quale le imprese organizzate in gruppi generano oggi oltre il 64% del fatturato complessivo e il 57% del valore aggiunto, confermando la maggiore competitività dei poli imprenditoriali più strutturati. Le medie imprese industriali hanno registrato, tra il 2014 e il 2023, una crescita della produttività del lavoro pari al +31,3%, superiore a Francia, Germania e Spagna. La digitalizzazione avanza, ma resta indietro: nel 2024 solo l’8,2% delle PMI con almeno 10 addetti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, mentre il 70,2% ha raggiunto un livello base di digitalizzazione e appena il 26,2% un livello alto. ‘Le piccole e medie imprese italiane restano il motore dell’occupazione e dell’innovazione, ma la frammentazione continua a indebolirle ea ridurrene la competitività.

L’aggregazione in fusioni, consorzi, reti e joint venture può consentire investimenti condividere in ricerca, digitalizzazione ed esportazione, riducendo i costi e aumentando la resilienza. Tuttavia, barriere culturali, operative e soprattutto fiscali frenano questi processi. Il Governo deve puntare urgentemente su incentivi fiscali mirati: crediti d’imposta per fusioni e acquisizioni, detrazioni su investimenti congiunti, sgravi per nuove assunzioni post-aggregazione, esenzioni temporanee da imposte locali e accesso prioritario ai fondi europei. Misure in grado di premiare la visione strategica delle pmi e favorire la nascita di poli imprenditoriali più forti. Le iniziative finora adottate dal Ministero del Made in Italy si sono rivelate troppo generiche e penalizzanti per chi prova a fare rete, complicate da procedure burocratiche lente e dalla scarsa efficacia della promozione estera. Le pmi non devono restare sole, ma poter crescere e innovare con il sostegno di strumenti concreti e lungimiranti’ dichiara il consigliere nazionale di UNIMPRESA , Marco Salustri. Secondo il Centro studi di UNIMPRESA , il tessuto produttivo italiano resta dominato da piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% del totale. Tuttavia, la prevalenza di microimprese – con meno di dieci addetti – mostra un limite strutturale.

Nel decennio 2012-2022 la quota di fatturato prodotta da imprese sotto i 49 dipendenti è scesa dal 49% al 42%, segnalando un progressivo ridimensionamento del loro peso economico. Le pmi continuano a garantire circa il 76,5% dell’occupazione nazionale e a produrre quasi il 65% del valore aggiunto complessivo, ma la frammentazione riduce la capacità competitiva del sistema.

Negli ultimi anni, una delle risposte più dinamiche alla frammentazione è stata la nascita delle reti d’impresa. A fine 2024 risultavano attivi 9.630 contratti di rete, +8,1% rispetto al 2023, con circa 50.300 imprese coinvolte (+6,5%). La tendenza è positiva, ma le reti restano di dimensioni ridotte – in media 4-5 aderenti – e con una distribuzione territoriale sbilanciata: regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono molto più attive del Sud. Ciò significa che la potenzialità delle aggregazioni è ancora largamente inespressa.

Le imprese organizzate in gruppi generano oltre il 64% del fatturato nazionale e il 57% del valore aggiunto. Il dato segnala che le aggregazioni, quando diventano strutturate, offrono maggiore resilienza e capacità di investimento. L’esperienza delle medie imprese industriali conferma questa tendenza: tra il 2014 e il 2023 la loro produttività è cresciuta del 31,3%, superando Germania, Francia e Spagna. L’aggregazione, quindi, si traduce in una leva concreta per rafforzare competitività e produttività. La trasformazione digitale rappresenta un banco di prova cruciale.

Nel 2024, solo l’8,2% delle imprese con almeno 10 addetti ha adottato tecnologie di intelligenza artificiale (era il 5,0% nel 2023). Parallelamente, il 70,2% delle pmi ha raggiunto un livello “base” di digitalizzazione, ma solo il 26,2% si colloca su livelli alti. Questi dati confermano che, seppure in crescita, le pmi restano indietro rispetto alle grandi imprese e al resto d’Europa. La condivisione di risorse attraverso aggregazioni e reti può diventare uno strumento fondamentale per colmare questo gap. Il 2024 ha registrato un aumento dell’occupazione (+1,5%) sostenuto da contratti a tempo indeterminato, ma non sempre accompagnato da un analogo incremento del valore aggiunto.

In diversi settori, si osserva il fenomeno dell'”occupazione senza crescita”: più lavoro, ma con produttività stagnante. Questo segnala che le pmi, prese singolarmente, fanno fatica a innovare ea migliorare i processi. Le aggregazioni, invece, possono favorire investimenti in ricerca, formazione e organizzazione aziendale più avanzata. «Parlare di aggregazione non è solo un tema economico ma ormai una questione di strategia nazionale. Le piccole e medie imprese italiane sono, da sempre, il motore dell’occupazione, dell’innovazione e della vitalità territoriale. Ma troppo spesso questo motore, ricco di know how, lavora a cilindri isolati, frammentato e sempre più vulnerabile. L’aggregazione tra imprese, che si tratti di fusioni, consorzi, reti o joint venture, consente di superare limiti strutturali e di affrontare, con maggiore forza, le sfide globali.

Significa investire insieme in ricerca, digitalizzazione, export ma, soprattutto, condividere quelle conoscenze che hanno fatto del made in Italy un simbolo di eccellenza nel mondo oltre, naturalmente, condividere competenze, ridurre costi e attrarre talenti. Eppure, il processo di aggregazione è ancora ostacolato da barriere culturali, operative e fiscali. Per questo il Governo è chiamato a intervenire con misure concrete. Gli incentivi fiscali possono rappresentare la leva decisiva per trasformare la collaborazione in una scelta conveniente e sostenibile’ osserva il consigliere nazionale di UNIMPRESA, Marco Salustri.

‘Tra le proposte da valutare, si evidenziano crediti d’imposta per operazioni di fusione e acquisizione, detrazioni su investimenti congiunti in innovazione e formazione, sgravi contributivi per nuove assunzioni post-aggregazione, esenzioni temporanee da imposte locali per le imprese aggregate, accesso prioritario a bandi e fondi europei per progetti condivisi e un cloud contabile, condiviso con l’agenzia delle entrate, per semplificare il processo di controlli e ispezioni. Queste misure non solo alleggeriscono il carico fiscale ma premiano la visione strategica. Favoriscono la nascita di poli imprenditoriali più forti capaci di competere a livello internazionale e di affrontare le transizioni ecologica e digitale con maggiore resilienza. Negli ultimi anni, il Ministero del Made in Italy ha moltiplicato le iniziative per sostenere le piccole e medie imprese, con bandi, campagne di promozione e tavoli di confronto.

Ma se guardiamo oltre gli annunci, il quadro è meno brillante di quanto sembri. Le pmi continuano a soffrire di frammentazione, scarsa internazionalizzazione e difficoltà nell’accesso al credito. Il tanto sbandierato “rilancio del Made in Italy” rischia di restare uno slogan se non si affrontano le radici strutturali del problema. Gli incentivi del ministero sono troppo generici: molti bandi non distinguono tra imprese singole e aggregate e penalizzano chi prova a fare rete. Continua ad imperare una burocrazia paralizzante in quanto le procedure per accedere ai fondi sono complesse, lente e spesso scoraggiano le pmi meno strutturate. Infine, la promozione estera è poco mirata e, di fatto, le iniziative di internazionalizzazione spesso favoriscono le grandi aziende lasciando indietro le pmi che non hanno risorse per partecipare. Le pmi non devono restare sole ma potersi unire, crescere e innovare. Il governo deve essere al loro fianco con strumenti concreti e visione lungimirante’ spiega il consigliere nazionale di UNIMPRESA.