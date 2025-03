Imprenditore svizzero fa causa allo Stato italiano e fa sequestrare la “Casa d’Italia”. La vicenda diventa un caso

Spiega Tvvizzera infatti che “tra il 2009 e il 2012, tre società legate a Francis Louvard hanno investito 399 milioni di euro in 356 impianti fotovoltaici in Italia, sfruttando il programma “Conto Energia”. Questo programma garantiva agli investitori un compenso fisso per ogni kWh di energia solare prodotto e immesso nella rete, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato energetico”.

Poi però nel 2014 arriva un “intoppo”, viene varato un decreto, lo “Spalma Incentivi” (DL 91/2014), siamo durante il Governo Renzi. Per gli italiani è una abitudine vedere cambi, spalmature, rinvii… Ma l’imprenditore in questione non immaginava che gli incentivi per gli impianti fotovoltaici sarebbero stati decurtati, con effetto retroattivo, del 25%. Parte l’azione legale.

“Il lodo arbitrale favorevole ha dato a Louvard il diritto di chiedere un risarcimento che oggi, comprensivo degli interessi, si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Per garantire il pagamento, Louvard e i suoi soci hanno chiesto al Tribunale civile di Ginevra di sequestrare, tra le altre cose, la Casa d’Italia, simbolo dell’immigrazione italiana in Svizzera. Richiesta approvata dalla Corte ginevrina il 3 dicembre 2024”.

Che bella figura, per l’Italia. Quelli che oggi sono in Parlamento e gridano Prima gli italiani, nel frattempo, non hanno mai pensato di rimediare a quel decreto?