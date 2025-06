Impatto dazi e nuova guerra, proprio una bella prospettiva. Confindustria: ci aspetta un nuovo pesante shock energetico

“L’ennesima guerra rincara l’energia, peggiorando le attese”: su congiuntura economica e previsioni incide ‘un altro shock. Lo scenario, già complesso, è aggravato dall’aumento del prezzo del petrolio a causa del conflitto Israele-Iran”, avverte il Centro studi di Confindustria con l’analisi ‘congiuntura flash’ di giugno. “L’industria italiana ha tenuto all’inizio del secondo trimestre e gli indicatori sono migliorati per i servizi. Ma – rilevano gli economisti di viale dell’Astronomia – i dazi sull’export e l’incertezza stanno deteriorando la fiducia, brutto segnale per i consumi e gli investimenti. Positivo, invece, è il proseguire del taglio dei tassi nell’Eurozona”.

“Rapida e ancora in corso” la svalutazione del dollaro “raddoppia i dazi ma agevola i tagli Bce”. Il Centro studi di Confindustria, con un focus sul tema, evidenzia: “Gli effetti dell’euro forte sul dollaro si sommano a quelli dei dazi Usa sull’export dell’Eurozona. Si può dire che equivalgono di fatto a un raddoppio dei dazi, fissati al 10%, portando la barriera all’export totale sopra il 20%. Oltre a ciò, altre valute che seguono il Dollaro potrebbero svalutarsi, allargando l’effetto negativo per il nostro export ad altri mercati”.

“Esiste poi – rilevano ancora gli economisti di viale dell’Astronomia – un aspetto positivo dell’andamento recente del cambio, che riguarda l’inflazione: l’euro più forte modera i prezzi degli input e dei prodotti finiti importati nell’area, come quello del petrolio, che è quotato in dollari. Questo contribuisce a tenere a freno l’inflazione in Europa, con benefici in particolare per le famiglie, che vedono più al riparo il proprio reddito reale. Viceversa, il dollaro debole può accelerare l’inflazione negli Usa, perché l’import degli americani diventa più costoso”. “Che faranno le banche centrali?” Per il CsC “il rafforzamento dell’euro potrebbe favorire (per gli effetti sui prezzi) il percorso di tagli dei tassi Bce, già arrivati alla soglia oltre la quale si entra in area espansiva. Viceversa, la svalutazione del dollaro potrebbe fermare del tutto i tagli dei tassi Usa, ancora su valori restrittivi”. Ed “una politica monetaria espansiva nell’eurozona può sostenere la nostra crescita, stimolando sia i consumi che gli investimenti, mentre la perdurante restrizione monetaria continuerebbe a frenare l’economia Usa”.