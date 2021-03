“IMBARAZZANTE INSISTERE SULL’EFFICIENZA LOMBARDA”

Continuare a insistere ancora oggi sull’efficienza del modello lombardo e’ imbarazzante e offensivo nei confronti di tutti gli ultraottantenni che stanno letteralmente penando per farsi vaccinare. Ma e’ anche falso perche’ le evidenze smentiscono questa narrazione. Regione Lombardia da anni e’ diventata un fortino leghista, un centro di potere senza grandi capacita’, addirittura un poltronificio, come ha dimostrato la vicenda di Aria. E la responsabilita’ e’ tutta politica, in capo agli azionisti della maggioranza che da vent’anni amministrano la Regione, quindi Lega e Forza Italia”. Lo dichiara Vinicio Peluffo, segretario del PD lombardo. “Nonostante gli attacchi scomposti di Fontana e della Moratti alla macchina organizzativa, al sistema informatico, o all’intero cda, come se la societa’ non fosse totalmente prona alle decisioni della Giunta, Regione Lombardia da anni non funziona piu’. La pandemia ha solo scoperchiato le tante falle. Perche’ e’ bene ricordare che oggi parliamo degli errori clamorosi nella campagna di vaccinazione antiCovid – una pianificazione che fa acqua perche’ non e’ stata evidentemente organizzata per tempo – ma non dobbiamo dimenticare tutta la superficialita’ nei tracciamenti, la farraginosita’ nel monitoraggio, i dati sbagliati sui contagi o addirittura la vicenda surreale dell’antinfluenzale, con le gare per l’acquisto delle dosi in ritardo o andate a vuoto”.