Il vicesegretario di Stato Usa: Pronti a rivedere con Mosca il trattato per limitare le armi nucleari

“Non vogliamo un conflitto con la Russia, vogliamo solo che la Russia lasci l’Ucraina”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland in un’intervista all’agenzia russa Tass. Nuland ha anche aggiunto che gli Usa sono pronti a riprendere “domani” i negoziati con la Federazione Russa sull’applicazione del trattato New Start. Qualche giorno fa il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sospensione del trattato sottoscritto da Usa e Russia per la limitazione delle armi nucleari.