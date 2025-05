Il vice di Salvini invoca la Decima. “Raddrizzeremo il mondo sottosopra”

Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, torna a far discutere per aver evocato nuovamente la Decima, ovvero l’unità militare nata sotto il fascismo (la X Mas), questa volta in occasione delle elezioni amministrative a Taranto. In un video che circola in numerose chat, Vannacci, che sostiene il candidato sindaco Francesco Tacente, invita a mettere “una Decima” sulla lista Prima Taranto, e mima con le mani il segno della X che poi compare in rosso. “Il nostro team leader Giuliano Neglia – dice Vannacci – è candidato nella lista Prima Taranto a supporto del sindaco Tacente. Con una decima nella lista Prima Taranto e scrivendo Neglia raddrizzeremo questo mondo sotto sopra”. Già in occasione della sua campagna elettorale per le europee, Vannacci aveva accostato la Decima al simbolo della X da mettere sulla scheda elettorale