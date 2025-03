Il tricolore fallisce anche nel paniere del governo

Il carrello tricolore, la cui efficacia antinflazione è stata nel tempo, evidentemente sbandierata ai quattro venti in realtà non ha avuto alcun effetto sul calmieramento dei prezzi. Vediamo qualche dato: è emerso che solo per il 12% dei prodotti che prima erano nel carrello tricolore il prezzo è aumentato al termine del trimestre anti-inflazione (si tratta di 84 prodotti sui 689 totali prima nel carrello), per il 79% (543 prodotti) il prezzo è rimasto invariato e per il 9% (62 prodotti) il prezzo è addirittura diminuito. Ciò significa che per l’88% dei prodotti del carrello tricolore (605 su 689) il prezzo non è aumentato al termine della promozione, come sarebbe stato invece comprensibile se la promozione avesse davvero influenzato i prezzi. Non è un male che i prezzi non siano aumentati, anzi; ma questo risultato, ancora una volta, non conferma una vera efficacia dell’iniziativa di calmieramento dei prezzi, per come è stata presentata.

Codacons commenta così: “Di questo carrello tricolore non sentiamo la mancanza; i prezzi rispetto al trimestre ottobre/dicembre sono rimasti praticamente invariati, insomma tanto rumore per nulla”.