Il tira e molla Usa sull’Ucraina. Casa Bianca si rimangia la parola?

Gli Stati Uniti si oppongono all’inclusione di “ulteriore sostegno” all’Ucraina nella dichiarazione del G7 in fase di elaborazione da parte dei ministri delle Finanze in Canada. Lo scrive Politico. Washington è anche riluttante a definire “illegale” nel testo l’invasione russa dell’Ucraina su vasta scala, hanno riferito due funzionari coinvolti nei negoziati.

Proseguono intanto gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. Facciamo il punto. Oltre al colloquio con il Santo Padre, l’altro giorno il Presidente del Consiglio Meloni si è confrontato telefonicamente con il Presidente Zelensky, il Presidente Macron, il Presidente Stubb, il Primo Ministro Starmer, il Cancelliere Merz e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Lo faceva sapere Palazzo Chigi in una nota spiegando che è stato concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner in vista di un nuovo round di negoziati finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace in Ucraina.

Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Santo Padre sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina. Il colloquio ha fatto seguito alla telefonata con il Presidente Trump e con altri leader europei, nel corso della quale era stato chiesto al Presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati. Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace.

Intanto, Trump è tornato a parlare dell’eventualità di imporre nuove sanzioni contro la Russia. ” Vediamo come si comporta”, dichiarava il presidente americano rispondendo alle domande dei reporter nello Studio Ovale sottolineando che “ha avuto buone conversazioni” con Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Doveva essere la telefonata per mettere lo zar con le spalle al muro, costringendolo al cessate il fuoco.

Invece, il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin non ha portato alla “tregua immediata” evocata dal tycoon, ma a uno stallo dal quale Mosca sembra uscire ancora in vantaggio, indicando che “ora tocca a Kiev” fare la sua parte. E ha aperto una nuova crepa nell’asse transatlantico, con i leader europei che – stando ad Axios che cita fonti informate – si sono detti “sorpresi o scioccati” dalla “deferenza” del presidente americano verso il leader del Cremlino.