Il Tar impone alla Lombardia lo stop immediato alla caccia su 475 valichi montani

Il Consiglio regionale della Lombardia dovra’ recepire la sentenza del Tar che impone lo stop immediato alla caccia su 475 valichi montani. L’obbligo arriva dopo l’approvazione, al termine di un lungo e acceso dibattito, della proposta di atto amministrativo (votata a scrutinio segreto) presentata dall’Ufficio di Presidenza e illustrata in Aula dalla relatrice Alessandra Cappellari. Tuttavia, non sono mancate le tensioni.

In apertura di discussione, Maira Cacucci, consigliera di Fratelli d’Italia, aveva chiesto il rinvio dell’atto, sostenendo che il Consiglio non disponesse degli strumenti necessari per adempiere correttamente a quanto richiesto. “Chiedo che questo provvedimento venga rinviato per il tempo necessario affinche’ venga fatta un’istanza al Tar con la quale si chiede di precisare le modalita’ esecutive e quindi con quale atto amministrativo dobbiamo dare esecuzione a questa sentenza”, ha spiegato la consigliera, chiedendo “un rinvio, escludendo quindi conseguenti responsabilita’ del Consiglio”, ovvero una possibile chiamata in causa di un danno erariale inquantificabile, affinche’ si garantisca una “corretta ed efficace ottemperanza della sentenza”, ha puntualizzato Cacucci.

Alla fine, pero’, la richiesta di rinvio non ha trovato la maggioranza in Aula: dei 40 consiglieri presenti appartenenti alla maggioranza (escluso il presidente Romani), si sono espressi a favore del rinvio in 32, dunque almeno otto non hanno appoggiato la proposta di Cacucci (incluso il leghista Floriano Massardi). Presenti in Consiglio, ma assenti durante la votazione, invece, i consiglieri Patrizia Baffi, Giorgio Bontempi, Giulio Gallera e Ruggero Invernizzi.