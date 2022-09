Il segretario in felpa sorpassato anche nell’uso dei social

I social network sono stati determinanti per la vittoria di Giorgia Meloni. È un vero e proprio tzunami che ha travolto gli altri leader crescendo settimana dopo settimana, raggiungendo i milioni di italiani che ogni giorno conversano online ma soprattutto convincendoli a votare per lei. Con il suo modo di fare diretto, spontaneo, la leader di Fratelli d’Italia è riuscita a imporre il suo stile comunicativo trasformando i social network nel nuovo porta a porta. Oggi l’opinione si forma e si consolida online su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok che rappresentano il nuovo spazio della politica. È stata questa la cifra che ha fatto la differenza rispetto agli altri leader sui social, conquistando nell’ultima settimana una reach di 71,8 milioni generata da oltre 18,33 mila mentions, quasi il triplo di Giuseppe Conte (26,2), Matteo Salvini (25,2) ed Enrico Letta (21,7) lo stesso motivo che ha consentito la rimonta di Giuseppe Conte, poi confermata dal voto. È quanto emerge dal Report Leader & Social di Telpress Italia un’analisi delle conversazioni realizzata con MediaScope, la piattaforma proprietaria di web e social listening basata sul monitoraggio continuo dei principali social network con l’obiettivo di offrire una panoramica aggiornata in tempo reale sulle interazioni dei principali vertici dei partiti e su quello che gli stessi scrivono attraverso i loro profili social.