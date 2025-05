Il secondo giorno di Conclave dopo la prima fumata nera

Come ampiamente previsto, è stata nera ieri la fumata della prima votazione del Conclave per l’elezione del 267esimo Papa. Appuntamento per oggi: le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19.

La prima fumata del Conclave 2025 è arrivata comunque alle 21. Il ritardo, rispetto all’orario ipotizzato, è di quasi 2 ore. Rispetto all’ultimo Conclave che elesse Papa Francesco un’ora e 20 minuti in più di ritardo. Nel 2013, infatti, la prima fumata arrivò alle 19:41 con 41 minuti di ritardo. Difficile fare paragoni considerato che ci sono più cardinali elettori o fare ipotesi sui motivi del ritardo.

Piazza San Pietro e via della Conciliazione erano gremite già al calar della sera, intorno alle 19. Subito dopo le 21 la fumata, alla presenza di circa 50 mila persone. Stamani è stata celebrata in San Pietro la messa Pro eligendo Romano Pontifice.

“Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le generazioni future”, ha sottolineato il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, nell’omelia.

Il porporato ha esortato i cardinali a lasciare ogni “considerazione personale” e invocare lo Spirito Santo per l’elezione del Successore di Pietro, “atto di massima responsabilita’” perche’ “l’elezione del nuovo Papa non e’ un semplice avvicendarsi di persone, ma è sempre l’Apostolo Pietro che ritorna”.