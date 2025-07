Il “risveglio” di Zaia e il buio oltre la siepe nel centrodestra alla vigilia del voto. Patto per il Nord: Solidarietà al presidente uscente

“Fedriga, Zaia “Salvini e la ‘Salvini Premier’ si sentono orgogliosi per l’esito del sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei presidenti di Regione perché i più apprezzati sono Fedriga e Zaia. Ciò rende ancora più imperdonabile il cedimento di Salvini e del suo partito sul terzo mandato. I più apprezzati governatori del Paese non potranno ricandidarsi e questo non solo è paradossale, ma è una colpa non scusabile della ‘Salvini Premier’ che non ha voluto difendere i suoi esponenti migliori. Niente di nuovo per un partito in cui non vige il merito, ma la fedeltà incondizionata nei confronti del capo”.

E in un post social, il Patto rincara: “I Veneti meritano decisioni e non tentennamenti. Solidarietà al Doge Luca Zaia”.

Ma cosa sta accadendo? Dopo aver fatto “finta” di tenerci al terzo mandato, la Lega Romana ha lasciato al proprio destino i propri uomini di punta, in un quadro di totale indefinitezza.

Ecco parola per parola il governatore in veste di “picconatore”, quando ormai mette sul tavolo il suo potenziale peso elettorale, dicendo: non dimenticate che valgo almeno il 45%…

Il centrodestra in Veneto è “in una stanza buia”. E la trattativa per identificare il candidato alla presidenza della Regione naviga in “acque torbidissime”, in cui e’ anche “difficile capire”, almeno “finche’ non ci sara’ un po’ di limpidezza”. L’allarme arriva dal governatore Luca Zaia. Prima la prima volta da quando e’ tramontata la sua ricandidatura, con il fallimento della trattativa sul terzo mandato, il leghista e’ netto nel dipingere una situazione di stallo che crea preoccupazione nella ‘sua’ Liga, che e’ arrivata a raccogliere le firme nelle sezioni a sostegno di una corsa ‘solitaria’ senza gli alleati o comunque a favore di una ‘lista Zaia’. “Tutti cerchiamo l’interruttore”, per uscire dal buio, “cercheremo di capire chi trova l’interruttore”, afferma il ‘doge’, che, pur professando rispetto per “gerarchie e liturgie”, parla con un certo distacco del tavolo nazionale di maggioranza cui sono delegate le decisioni sulle candidature. “Io non mi esprimo perche’ innanzitutto attendo di capire cosa proporra’ quel famoso tavolo, che non ho ben capito dove sia, cosa faccia, ma alla fine qualcuno mi verra’ a dire qualcosa…”, dice. “Hanno detto che faranno un tavolo a livello nazionale. Lo faranno. Cercheranno di dire quali sono le loro idee. Dopodiche’ il territorio rispondera’: presente o assente”, scandisce. A Roncade, in provincia di Treviso, per la posa della prima pietra dei lavori di soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Venezia Mestre-Trieste, il governatore non esclude, quindi, alcuna possibilita’: ne’ l’ipotesi di una lista a suo nome, a sostegno di un altro candidato, che varrebbe “40-45%” secondo “l’ultima statistica”, ne’ quelle di una corsa della Liga contro gli alleati di governo, FdI e FI.

“Io penso che sia doveroso innanzitutto fare chiarezza: e’ logico che ogni partito porti avanti le proprie istanze, le porti in questo momento in ragione delle regionali che ci saranno in autunno e quindi non vedo lese maesta’ da una parte o dall’altra, se i nostri rappresentanti chiedono spazi, chiedono visibilita’ – afferma, parlando dell’ipotesi di lista Zaia -. A me sembra logico, visto che l’ho vissuto per ben tre volte, per ben tre elezioni regionali. Quindi immagino che sia una replica di quello che abbiamo gia’ visto, almeno nel mio caso, per tre volte”. Peccato che gli alleati di FdI abbiano finora escluso questa ipotesi, sostenendo il via libera a civiche legate unicamente al candidato presidente. E a chi gli chiede come risponde a coloro che lo esortano a fondare un altro partito, Zaia risponde: “Io penso che non valga la pena in questa fase di mettere nuova carne al fuoco. Di dibattito ce n’e’ tanto. Speriamo che facciano veloce nel dare le indicazioni macro e dopodiche’ ognuno capira’ se, rispetto alle indicazioni che arriveranno dal tavolo, sono sostenibili o sono insostenibili. Puo’ anche accadere questo”. Infine, riguardo alla data ultima per presentare il candidato, e’ piu’ ottimista: “Dipende quando si vota, perche’, se si vota il 23 novembre, va bene il nome anche a settembre”.