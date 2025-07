Il rinvio dello stop a diesel euro 5 vittoria dei territori e Patto per il Nord, non di Roma

“Lo slittamento dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026 dello stop alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali ad alimentazione diesel Euro 5 nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, è una vittoria dei territori, della risoluta protesta di movimenti e associazioni locali, come Patto per il Nord, non certo una vittoria di Roma. E’ stato infatti il Governo nazionale a recepire con un decreto questa limitazione. E’ lo stesso ritornello già ascoltato con l’aumento dei pedaggi: prima il Governo vara una misura punitiva, poi è costretto a fare retromarcia a causa del malcontento generale, ma canta vittoria come se l’errore fosse stato di altri e non proprio”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.