Il reddito di cittadinanza (che rifinanziano) nato da 5Stelle e Lega: 50 milioni percepiti indebitamente

Un flop per qualcuno, per altri invece un indebito guadagno. E’ il reddito di cittadinanza. Ora veniamo a scoprire che le Fiamme Gialle hanno scovato lo scorso anno i furbetti che si sono intascati 50 milioni di euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto. C’erano tra loro anche proprietari di case di lusso, auto di lusso, immobili di associazioni mafiose. Quanto basta per chiudere l’esperienza, invece no, il reddito viene rifinanziato. Avanti così. Fortuna che al governo c’è ancora la Salvini Premier.