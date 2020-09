Il primo 11 settembre? Quello di Marco d’Aviano

Nel 2013 veniva distribuita la pellicola 11 Settembre 1683, film prodotto dalla Martinelli Film Company International del regista e scrittore per il cinema e la televisione, Renzo Martinelli. La pellicola avvalendosi di un cast internazionale e della sceneggiatura e consulenza dell’archeologo, giornalista scientifico e scrittore Valerio Massimo Manfredi (autore di romanzi d’ambientazione storica e trasmissioni televisive come i programmi televisivi Stargate linea di confine, Impero e Metropoli) ha ricostruito le vicende riguardanti la fine dell’assedio alle porte di Vienna da parte delle truppe ottomane ad opera dell’intervento delle truppe cristiano-polacche avvenuto l’11 Settembre 1683.

L’11 settembre 1683 trecentomila guerrieri chiamati da ogni angolo dell’Impero Ottomano stanno cingendo Vienna sotto assedio. Comandati dal Gran Visir Kara Mustafa, al quale il Sultano di Istanbul affidò il vessillo del Profeta (lo stendardo verde con la luna crescente dorata che la tradizione rivendica essere appartenuta al Profeta Maometto in persona), intendono issare quella bandiera su tutte le capitali d’Europa, tra le quali la culla della Cristianità, Roma.

L’apparizione di una cometa luminosa nei cieli, venne interpretata come un segno di Allah, promessa di una gloriosa vittoria dell’Islam e la sottomissione dell’Europa cristiana. Nonostante due mesi di resistenza eroica, il destino di Vienna sembrava segnato: colpi di cannone dell’esercito turco hanno fatto breccia nelle mura in diversi punti, aprendo la via per una rapida incursione della cavalleria tartara affiancata ai giannizzeri del Visir. Le sortite erano sempre più feroci e frequenti.

L’11 settembre, alle prime luci dell’alba, un monaco cappuccino tenne messa in cima alla collina che sovrasta la città. Poi, con un ultimo appassionato sermone, incitò le truppe cristiane. Il suo nome era Marco da Aviano, nato in Friuli nel 1631 da una nobile stirpe. E’ il consigliere e la guida spirituale dell’Imperatore Asburgico Leopoldo I.