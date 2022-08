Il prezzo del gas in Europa potrebbe superare i 4 mila dollari per mille metri cubi di gas il prossimo inverno. Sono le stime di Gazprom secondo quanto riferisce una nota della societa’ russa rilanciata dall’agenzia “Tass”. Il costo del gas, precisa il comunicato, in Europa ha raggiunto il livello di 2.500 dollari negli scambi spot. Se la tendenza dovesse continuare, conclude la nota, i prezzi potrebbero sfondare il tetto di 4 mila dollari nel corso della stagione invernale.