Il presidente ucraino ai russi: Ci state bombardando come i nazisti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’esercito russo “sta prendendo di mira le aree civili a Kiev”, esaltando ulteriormente “l’eroismo” degli ucraini di fronte all’invasione russa e assicurando che i suoi soldati stiano facendo “tutto il possibile” per difendere il paese. “Questa notte – ha detto Zelensky in russo in un video messaggio postato sui social media – quando è cominciato il bombardamento dei quartieri civili ci siamo ricordati del 1941”. Un chiaro riferimento all’offensiva nazista nella seconda guerra mondiale.

La Russia mira a prendere il controllo di Kiev e uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha affermato il consigliere presidenziale, Mykhailo Podolya, all’emittente televisiva britannica “Sky News”. Podolyak ritiene che Zelensky sia “l’obiettivo numero uno” per la Russia. “Il presidente rimane a Kiev”, ha detto Podolyak, nonostante alcune indiscrezioni sulla sua fuga dal Paese. “L’Ucraina sta soffrendo la carenza di carburante e lo spazio aereo e’ chiuso, ma il sistema bancario continua a funzionare”, ha affermato il consigliere presidenziale, secondo cui l’esercito e’ riuscito ad abbattere “due missili da crociera e un aereo diretti su Kiev.