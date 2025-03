Il presidente catalano: Secessione? Tempi sono cambiati, siamo leader nella Spagna

Dopo diversi anni caratterizzati dalla forte influenza di partiti e movimenti secessionisti, ora “l’impressione” è che la Catalogna si trovi “in un tempo nuovo”, nel contesto di “un mondo cambiato” e con tutta l’Europa, “in senso ampio”, alle prese con la necessità di “rafforzarsi”: è quanto sostenuto dal presidente della Catalogna, il socialista Salvador Illa, in un incontro con la stampa estera a Madrid. “C’è gente che continua a pensare che per la Catalogna la cosa migliora che potrebbe succedere è la secessione? Sì. Ha diritto a difendere il proprio punto di vista? Naturalmente” — ha proseguito Illa — “ma la mia impressione è che c’è molta più gente interessata al progetto europeo, il che significa unità”. Per il governatore catalano, infatti, questa via di una maggiore unità europea è “l’unica possibile se davvero vogliamo preservare il nostro modello di vita, che mi sembra vincente soprattutto se lo paragoniamo con quello che succede in altre parti del mondo”, ha anche detto. Illa si è recato a Madrid principalmente per presentare il principale piano di investimenti del suo governo per i prossimi cinque anni: un programma da 18,5 miliardi da impiegare in ambiti come maggiore crescita economica, lotta alla disuguaglianza, transizione ecologica e sviluppo della collaborazione pubblico-privata.

“Il nostro obiettivo è di essere leader economici della Spagna, in un modello di prosperità condivisa”, ha spiegato, sostenendo che quest’ultimo concetto è “in linea” con quanto proposto dagli ex premier italiani Enrico Letta e Mario Draghi nei loro recenti rapporti. Il leader catalano ha quindi investito in questa regione e “a non avere paura della Catalogna, perché se alla Catalogna le cose vanno bene, vanno bene alla Spagna”.