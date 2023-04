Il ponte sullo Stretto non ha copertura finanziaria

di Gigi Cabrino – Il costo del Ponte sullo Stretto risulta di 13,5 miliardi di euro. “Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste registrate devono essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di Bilancio”. E’ quanto si legge nell’allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilita’ e la logistica” al Documento di Economia e Finanza. “È ovvio che manchi la copertura”, ma “sarà reperita con la legge di bilancio, come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def. Il Def è un documento di programmazione, non di stanziamento di risorse. Peraltro, non c’è ancora nemmeno la società ad hoc”. Così ancora fonti del Mit .

È l’opera senza la quale finiremo nel terzo mondo, ormai l’unico pallino del ministro segretario della lega ex Nord…. E con lui ai lavori pubblici il ponte sullo stretto non può non diventare realtà….Questa la narrazione del kapitano…. Ma poi vai a leggere appunto il DEF licenziato dal governo di cui fa parte e leggi testuale, come scritto sopra, che “ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”.

Ma avanti, a forza di tweet e post su facebook magari la promessa del ponte può continuare a funzionare.