Il Ponte che piace solo a Salvini. Patto per il Nord: bocciato dai cittadini ma il conto arriva però a casa nostra

– “Il sondaggio di Ilvo Diamanti pubblicato su Repubblica mette nero su bianco l’impressione che tutti già avevamo da tempo: il Ponte sullo Stretto di Messina non interessa agli italiani e men che mai agli italiani che vivono al Nord e che sono contro lo sperpero di fondi pubblici per un’opera non prioritaria rispetto alla costruzione di infrastrutture nuove più urgenti, all’efficientamento di quelle già esistenti e alla sanità”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Il Ponte sullo Stretto – continua la nota – secondo il sondaggio è una priorità solo per i salviniani e i renziani. Ciò conferma che l’opera non è stata immaginata per trainare il Sud, e men che mai l’Italia, ma soltanto per trainare il partito che più si sta battendo per costruirlo: la ‘Salvini Premier’ nelle regioni meridionali. Ormai è tutto chiaro: i contribuenti del Nord non sono d’accordo con il Ponte, ma paradossalmente saranno loro a sostenerne il costo maggiore perché le tasse si pagano dove si produce e si lavora. E’ proprio il contrario del federalismo fiscale e dell’autonomia: il Nord paga e il Sud incassa e ciò dimostra quanta falsità ci sia nella ‘Salvini Premier’ quando parla di questi temi. A difendere il Nord ci stiamo pensando noi”.