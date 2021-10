Il Pil si è già fermato, arriva l’inflazione, le famiglie sono in sofferenza

Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate in primavera e in estate, la ripresa italiana si avvia a una fase di normalizzazione, anche se sono prevedibili ulteriori rimbalzi statistici per la fine dell’anno in corso. Lo sostiene l’analisi mensile effettuata da Confcommercio. Nel mese di settembre il recupero dei consumi si e’ concentrato principalmente sui servizi, mentre per i beni, conseguenza anche di una situazione complicata nel comparto auto, la domanda ha mostrato segnali di decelerazione. L’Icc indica, nel confronto annuo, una variazione dello 0,8 per cento, il dato piu’ basso da marzo, confermando qualche difficolta’ da parte delle famiglie nel restituire pieno smalto al profilo della spesa. La minore tonicita’ dei consumi associata al persistere di disfunzioni sul versante produttivo, comincia a determinare dinamiche del Pil piu’ contenute. Nel mese di ottobre, stando alle nostre stime, questo indicatore dovrebbe registrare una crescita dello 0,1 per cento su settembre e del 4,1 per cento nel confronto annuo.

Dunque, la parte finale del 2021, seppure caratterizzata da una crescita diffusa sembra mostrare la compresenza di una molteplicita’ di fattori frenanti, anche in relazione allo scenario internazionale, sia per le strozzature presenti nei sistemi di approvvigionamento sia per la ripresa del processo inflazionistico, oggi non piu’ semplicisticamente derubricato a meramente transitorio. Inoltre, i ritardi delle campagne di vaccinazione in molte aree svantaggiate del mondo rappresentano un rischio concreto di non riuscire a debellare la pandemia in modo definitivo e in tempi ragionevoli. L’accelerazione nella crescita dei prezzi non risparmia l’Italia, passata in pochi mesi dalla deflazione a un’inflazione prossima o superiore al 3 per cento. Stimiamo, infatti, per il mese di ottobre un incremento dei prezzi al consumo dello 0,8 per cento su base mensile e del 3,3 per cento su base annua. Al di la’ dell’importante contributo fornito dalla componente energetica, regolamentata e non, si cominciano a notare alcuni movimenti anche nei prezzi di altri beni e servizi.

Ad agosto 2021 la produzione industriale ha subi’to una contenuta battuta d’arresto (-0,2 per cento congiunturale), rimanendo comunque sui livelli di fine 2019. Il confronto su base annua evidenzia una variazione nulla. Sempre ad agosto l’occupazione ha mostrato, per il secondo mese consecutivo, una contenuta riduzione (-0,3 per cento), testimoniando che non e’ semplice tornare sui livelli pre-pandemici. La distanza rispetto ai livelli di febbraio 2020 e’ di 391 mila unita’, frutto anche delle difficolta’ di riportare parte degli inattivi sul mercato del lavoro. A settembre, in linea con l’emergere di alcune incertezze, il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha evidenziato un ridimensionamento (-6,0 per cento su agosto) confermandosi peraltro su livelli storicamente elevati. Il Pil, dopo la battuta d’arresto in termini congiunturali di agosto e settembre, dovrebbe essere tornato nel mese di ottobre in territorio debolmente positivo (+0,1 per cento). Nel confronto annuo la variazione si attesterebbe al +4,1 per cento, a supporto dell’ipotesi di un quarto trimestre meno vivace dei precedenti, in linea con una domanda delle famiglie piu’ prudente e di dinamiche piu’ contenute dell’attivita’ manifatturiera.

A settembre 2021 l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc), in linea con un sostanziale ritorno alla “normalita’”, segnala un incremento, su base annua, dello 0,8 per cento. Il dato e’ frutto, come atteso, di dinamiche articolate tra le diverse componenti. Nell’ultimo mese si sono amplificati i segnali di rallentamento della domanda per i beni a fronte di un recupero ancora significativo per la componente relativa ai servizi (+7,7 per cento). Nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi mesi, la distanza con i livelli del 2019 rimane ampia. Nel complesso dei primi tre trimestri del 2021 i consumi, nella metrica dell’ICC sono ancora sotto del 9,7 per cento rispetto allo stesso periodo di due anni fa, sintesi di situazioni non omogenee: a fronte di un divario del 2,1 per cento per i beni, per i servizi la distanza e’ del 26,4 per cento.

Analizzando le dinamiche dei diversi beni e servizi che compongono l’Icc, emergono, anche nel mese di settembre, andamenti molto articolati nel confronto con lo stesso mese del 2020 determinati, in parte, anche dalle diverse condizioni in cui si sono trovati a operare alcuni settori. I recuperi piu’ significativi si registrano per quei comparti come il turismo ed i servizi ricreativi, in cui negli ultimi mesi le restrizioni allo svolgimento dell’attivita’ si sono notevolmente ridotte. Nonostante quest’evoluzione, i differenziali con i livelli del 2019 rimangono molto ampi. Particolarmente difficile appare la situazione per il settore automobilistico (-34,5 per cento su settembre del 2020), nel quale le incertezze derivanti dai cambiamenti che comporta la transizione verso una mobilita’ piu’ green si associano a difficolta’ nelle forniture di alcuni componenti e alla mancanza di un sistema affidabile e chiaro di incentivazioni e agevolazioni.

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di ottobre 2021 una variazione dello 0,8 per cento in termini congiunturali e del 3,3 per cento su base annua. La decisa accelerazione dell’inflazione, tornata su valori che non si registravano dal 2008, riflette in larga parte i decisi aumenti della componente energetica, soprattutto della parte regolamentata. Il permanere di tensioni sulle materie prime, non solo energetiche, e di strozzature nelle catene di produzione e distribuzione a livello globale stanno, peraltro, cominciando a generare alcuni effetti anche sui prezzi di altri beni e servizi. Tale situazione conferma le preoccupazioni su durata e intensita’ del fenomeno e le possibili ripercussioni, nel 2022, sulla politica monetaria e sui comportamenti delle imprese e delle famiglie.