Il peso dei dazi sull’inflazione. E la Bce non tocca i tassi

I dati dell’indagine sulle caratteristiche dei consumatori della BCE, raccolti a giugno 2025, rivelano che i consumatori europei “si aspettano che i dazi influenzano negativamente sull’inflazione, sulle finanze delle famiglie e sulla crescita economica”. Il 40% degli intervistati ritiene che i dazi siano inflazionistici, il 13% ritiene che abbiano un impatto negativo sulle proprie finanze e il 24% ritiene che i dazi freneranno la crescita economica. Lo segnala un nuovo studio della Bce in relazione all’impatto dei dazi sui consumatori dell’eurozona.

Intanto la Bce non ha espresso l’intenzione di ridurre i tassi. Bce “non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi” e “seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”. Lo si legge bollettino economico, secondo cui i rischi per la crescita economica, in precedenza orientati al ribasso, ora “sono divenuti più equilibrati”: l’accordo con gli Usa sui dazi ha “ridotto l’incertezza” e gli investimenti per difesa e infrastrutture posso dare slancio alla crescita, ma dall’altro lato “un nuovo peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe frenare ulteriormente le esportazioni”.

Se non è zuppa, è pan bagnato.