Il Pentagono: 80% truppe russe al confine come per invasione

L’80% delle forze russe ammassate al confine ucraino sono “in quelle che consideriamo posizioni avanzate, pronte ad agire”. Lo ha detto una fonte del Pentagono, secondo cui le forze dispiegate “intorno all’Ucraina e in Bielorussia sono pronte come dovrebbero” per un’invasione. La fonte sostiene che le forze russe siano “abbastanza vicine”, a circa “cinque chilometri”.

La Bild riferisce di aver scoperto nel sud della Russia circa 300 mezzi militari russi delle forze speciali Spetznaz che procedono verso la zona di confine di Marinowka. Il tabloid definisce i blindati come “l’esercito segreto” dell’invasione di Vladimir Putin all’Ucraina, sottolineando che sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi.

Foto di Sam Oxyak