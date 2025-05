Il Partito della Motosega. Torna il liberismo che salva in salsa populista

Liberisti Italiani si prepara a celebrare il suo primo Congresso Nazionale sabato 17 maggio a Roma, a cinque anni dalla nascita del movimento. Un appuntamento cruciale -si legge in una nota- per avviare una nuova stagione politica: più radicale, più strutturata, più determinata. “L’Italia è ostaggio di uno Stato predatorio che tassa, spende, indebita e punisce chi produce -denuncia il presidente uscente Andrea Bernaudo-. Anche con il governo Meloni, crescono solo debito, spesa e tasse. L’unica cosa che non cresce è la libertà. È ora di dire basta: il futuro è liberale, liberista, libertario”.

Nel corso del Congresso, Bernaudo presenterà una mozione politica ispirata ai grandi protagonisti della rivoluzione liberista – Reagan, Thatcher, Milei – con l’obiettivo di rompere definitivamente con il compromesso liberalsocialista che, secondo Liberisti Italiani, paralizza il Paese. In primo piano: meno tasse, meno spesa pubblica improduttiva, meno burocrazia; più libertà d’impresa, più futuro, meno Europa. Non mancheranno le sorprese: durante l’evento sarà lanciata una proposta inedita destinata a scuotere il panorama liberale italiano ed europeo. Un progetto ambizioso: costruire anche in Italia l’equivalente del ”partito della motosega” che ha rivoluzionato l’Argentina. I dettagli verranno svelati direttamente il 17 maggio. La rivoluzione liberista sta per cominciare, si legge nel comunicato.