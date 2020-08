Il partito del bonus in beneficienza

“Entrambe le volte ho girato le somme ricevute, una volta al Comune di Treviso nel fondo emergenza Covid, un’altra ad una Pro Loco del territorio per sostenere una colletta alimentare”. Lo dice all’ANSA il consigliere regionale Riccardo Barbisan, uno dei tre esponenti veneti della Lega chiamati in causa per il bonus autonomi. In vista dell’incontro con il governatore Luca Zaia, previsto presumibilmente domani, si dice ottimista: “penso che questo possa dimostrare la mia buonafede – sottolinea – se sara’ sufficiente lo valutera’ il partito”. Barbisan rileva che tutto quanto afferma “e’ dimostrato da un bonifico e da una ricevuta risalenti a maggio di quest’anno”.