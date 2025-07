Il Paese reale è questo: un cittadino su due non va in vacanza. Più della metà per mancanza di liquidità

Il 49,2% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre. Si resta a casa principalmente per mancanza di liquidità (54,8%), per motivi di salute (24,5%) e per motivi familiari (23,9%). Il 7,8% andrà in vacanza in un altro periodo.

Lo scrive l’ultimo report di Federalberghi.

Un cittadino su due non si concederà quindi periodi di vacanza nel corso dell’estate 2025, e tra chi andrà in villeggiatura scende la quota di coloro che scelgono agosto come mese per partire.

I numeri confermano ancora una volta le profonde modifiche che stanno interessando le abitudini turistiche degli italiani – commenta il Codacons – Basti pensare che il numero di cittadini che scelgono il mese di agosto per le proprie vacanze passa dai 19,9 milioni del 2019 ai 17,5 milioni del 2025, ben 2,4 milioni di persone in meno.

E il peso dei rincari risulta evidente se si considera il giro d’affari stimato per le vacanze estive: la spesa passerà infatti dai 33,8 miliardi di euro del 2023 ai 41,3 miliardi del 2025, con un incremento di ben 7,5 miliardi di euro (+22%) a fronte di appena 1,4 milioni di vacanzieri in più tra giugno e settembre rispetto alle vacanze estive di due anni fa.

Per il Codacons, “Rispetto al passato le vacanze estive sono quindi più brevi e concentrate anche nei mesi di giugno e settembre, quando cioè le tariffe turistiche sono più competitive. Un settore caratterizzato anche quest’anno da sensibili rincari di prezzi e tariffe: basti pensare che, nonostante un tasso generale di inflazione sotto controllo, tutte le voci legate al turismo stanno registrando una decisa crescita. In base agli ultimi dati Istat i prezzi dei voli nazionali rincarano del +38,7% su anno, le tariffe dei traghetti del +19,6%, quelle dei servizi ricreativi e sportivi (piscine, stabilimenti, palestre, parchi divertimento, ecc.) del +7,7%, i prezzi dei Pacchetti vacanza nazionali del +8,7%. Gli alberghi rincarano del +2,9% su anno, i villaggi vacanza del +3,6%, mentre i listini di case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +5,9%. Aumentano anche musei e monumenti storici: +4% su anno, ristoranti (+3%), bar (+3,8%), gelaterie (+3,8%).

Rincari che purtroppo si accentueranno in queste settimane, con la maggiore domanda turistica da parte dei cittadini, determinando anche nel 2025 una stangata estiva che porta il 49% degli italiani a rinunciare del tutto alle partenze non potendo affrontare i costi proibitivi delle vacanze”.

“Il dato di Federalberghi, secondo il quale il 54,8% di chi resta a casa, non andrà in vacanza per mancanza di liquidità, è drammatico. Dipende certo e in primo luogo dagli stipendi che sono rimasti per troppi anni al palo, poi dal carovita che ha colpito anche le spese obbligate come quelle alimentari e le bollette di luce e gas, ma anche dalle vacanze che sono diventate troppo care per troppi italiani” afferma in un comunicato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Al di là dei voli aerei, che ovviamente sono prenotati solo dalle famiglie che non hanno problemi ad arrivare a fine mese e che sono decollati, secondo l’ultimo dato Istat congiunturale di giugno, del 32,7%, quelli nazionali e del 5,8%, quelli intercontinentali, il problema è che anche si accontenterebbe di andare in un campeggio si è ritrovato un rincaro mensile del 15,7%. Le pensioni costano il 2,8% in più, per andare in piscina, in palestra o in uno stabilimento balneare si paga l’8,1% in più rispetto a giugno 2024, mentre i parchi di divertimento sono più cari dell’1,7%. Persino comperare un gelato costa il 4,6% in più rispetto allo scorso anno” conclude Dona.