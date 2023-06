Il Paese del non fare

La sintesi sullo stato dei lavori sul Pnrr lo fornisce ancora una volta la fondazione Openpolis.

13,4%: la quota di risorse Pnrr spese finora sul totale, secondo i dati Regis elaborati dalla corte dei conti e aggiornati al 12 maggio 2023. In valore assoluto si tratta di 25,7 miliardi di euro, rispetto ai 58,3 programmati tra il 2020 e il 2023. L’Italia è evidentemente in ritardo e a dirlo sono dati governativi, anche se l’esecutivo ha reagito male alla relazione dell’organo di controllo.

1 su 34 miliardi: erogati nel 2023 sul totale di quello che andrebbe speso entro dicembre. Approfondendo i dati anno per anno, sul 2023 la situazione è quantomeno preoccupante. Il nostro paese avrebbe infatti 7 mesi e mezzo di tempo – dal 12 maggio al 31 dicembre 2023 – per spendere ancora 32,7 miliardi. Una cifra notevole da erogare in un tempo così limitato.

I principali motivi per cui stiamo spendendo poco: da un lato, la lentezza generale dei processi burocratici della pubblica amministrazione. Dall’altro la carenza nelle singole amministrazioni locali, delle competenze necessarie in tema di progettazione e rendicontazione. Criticità note, ma il governo finora non ha introdotto nessun meccanismo di salvaguardia.

Corte dei conti in un angolo: emendamento proposto dal governo per eliminare il controllo concomitante della corte dei conti. Tale funzione consiste in valutazioni tecniche e deliberazioni sulla realizzazione di interventi Pnrr, più frequenti e specifiche rispetto alla sola relazione semestrale. L’emendamento è stato approvato alla camera ed è in discussione in senato. La sua entrata in vigore costituirebbe un duro colpo al ruolo di verifica dei magistrati contabili, fondamentale in uno stato democratico e di diritto per tutelare la corretta gestione dei fondi pubblici.

19 miliardi: il valore della terza rata che stiamo ancora aspettando. La commissione non ha approvato per ora l’invio di nuovi fondi. Sono in corso confronti politici e negoziazioni su altre questioni, come l’approvazione del Mes, la flat tax, le concessioni balneari. E il governo non vuole che valutazioni tecniche ostacolino la partita politica con Bruxelles.