Il Nord paga un’altra volta la stangata sulle bollette

Se almeno per il momento dal conflitto Isreaele-Iran non sono previste tensioni sul fronte dei prezzi dei carburanti, la stessa cosa per la Cgia di Mestre non si può ipotizzarla per l’energia elettrica e il gas. “Ancorchè gli effetti sulle bollette delle imprese non siano riconducibili alla guerra in Medio oriente”, l’Ufficio studi della Cgia ha stimato in 13,7 miliardi in più (+19,2%) il costo che le imprese italiane dovranno sostenere quest’anno rispetto al 2024. Di cui 9,7 per le bollette della luce e quattro per quelle del gas. A livello regionale, visto che la maggioranza delle attività produttive e commerciali sono ubicate al Nord, i rincari relativi al 2025 di luce e gas interesseranno, in particolare, le aree che presentano i consumi maggiori: la Lombardia con un aggravio di 3,2 miliardi di euro, l’Emilia Romagna con +1,6 miliardi, il Veneto con +1,5 e il Piemonte con +1,2. Sull’incremento di costo previsto per quest’anno che a livello nazionale dovrebbe essere pari a 13,7 miliardi, 8,8 (64%), saranno in capo alle aziende settentrionali. Le aree regionali che, invece, saranno meno interessate dagli aumenti sono, ovviamente, quelle più piccole; come la Basilicata che dovrebbe registrare una variazione pari a +118 milioni, il Molise con +64 e la Valle d’Aosta con +44.

L’Ufficio studi della Cgia è giunto a questi risultati ipotizzando, come spiega in una nota, che per il 2024 e per il 2025 i consumi in capo alle aziende siano gli stessi di quelli registrati nel 2023. Per quanto concerne i costi, invece, quelli del 2025 sono stati calcolati considerando un prezzo medio dell’energia elettrica di 150 euro per MWh e di 50 per il gas, rispettando la proporzione di tre a uno tra i due prezzi così come verificatosi mediamente negli anni 2023 e 2024; dal momento che i prezzi attuali di energia elettrica e gas viaggiano su una media semestrale (da gennaio 2025 ai primi 15 giorni di giugno) di 119 euro per MWh per i primi e di 43 per MWh per i secondi, l’ipotesi media annua di 150 euro al MWh e di 50 MWh sarebbe rispettata con prezzi medi dell’ordine dei 180 MWh per l’energia elettrica e di 60 MWh per il gas nell’intero secondo semestre del 2025: si tratterebbe quindi di una ipotesi di massima come indicato in precedenza. Cgia fa presente che l’aumento dei costi energetici per le imprese risulterà meno che proporzionale rispetto alla variazione dei prezzi della borsa energetica, in quanto l’aumento del prezzo della materia prima non impatta su tutto il costo complessivo della bolletta (che comprende anche costi di commercializzazione, trasmissione, oneri, tasse, margini e altro). Pertanto, rispetto ad un’ipotesi di aumento del prezzo della materia prima del 38% (stimato per il 2025 rispetto al 2024), le rispettive crescite dei costi per le imprese risulteranno inferiori (+18% per l’energia elettrica e +25% per il gas).

La Cgia diffonde poi un elenco dei settori più a rischio rincari. Cioè quelli che registrano i consumi più importanti. Riferendoci ai dati dei consumi pre-Covid, queasti sono: metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere, eccetera); commercio (negozi, botteghe, centri commerciali, eccetera); servizi come cinema, teatri, discoteche, lavanderie, parrucchieri, estetiste; alimentari (pastifici, prosciuttifici, panifici, molini); alberghi, bar e ristoranti; trasporto e logistica; chimica. Per quanto concerne le imprese gasivore, i comparti che potrebbero subire gli effetti economici maggiormente negativi potrebbero essere: l’estrattivo (minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi); la lavorazione e conservazione alimenti (carni, pesce, frutta, ortaggi, oli e grassi); la produzione alimentare (pasta, pasti, gelati, eccetera); la confezione e produzione tessile, abbigliamento e calzature; la fabbricazione/produzione legno, carta, cartone, ceramica, utensileria, plastica e chimica; la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine utensili e per l’industria; la costruzione di navi e imbarcazioni da diporto.