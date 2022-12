Il Nord paga il prezzo più alto per l’inflazione

L’Ufficio studi dell’Unione Nazionale Consumatori ha realizzato un dossier sui dati diffusi dall’Istat di recente. Emerge che il Nord paga dazio, in tutto. Bolzano è la città più cara, in termini di costo della vita: nel capoluogo dell’omonima Provincia autonoma l’inflazione tendenziale di febbraio è stata pari a +6,8%, che, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 2.163 euro, ma che svetta a 3.052 euro per una famiglia di 4 componenti.

L’Emilia arriva seconda con Piacenza. L’inflazione che espande del 7% i prezzi porta la spesa in più a 1.870 euro per una famiglia media, 2.617 euro per una di 4 persone. A ruota , a Forlì-Cesena, dove il +6,7% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1789 euro per una famiglia tipo e a 2.505 euro annui per una di 4 componenti.

Non scherza Bologna. 1.692 euro in più (+6%), al quinto posto Padova (+6,6% pari a +1.667 euro), seguono Treviso (+6,5%, +1641 euro), Pistoia (+6,2%, +1.615 euro), in ottava posizione Firenze (+5,8%, +1.598 euro), poi Trieste (+6,7%, +1.587 euro). Genova (+6,5%, 1.577 euro).L’inflazione più alta d’Italia è quella di Catania, +7,4%, che però, per via della minor spesa in valore assoluto, è undicesima con +1566 euro. Record invece di “risparmio” a Cremona (+4,6%, +1.265 euro), Como (+4,7%, +1.292 euro).

“Anche considerando il minor salasso annuo, quello di Macerata, nessuna famiglia in Italia ha guadagnato in un anno 1.036 euro in più. Gli italiani, insomma, si stanno pesantemente impoverendo e questo avrà effetti nefasti sui consumi e sulla ripresa economica del Paese. Per questo è importante che il Governo oggi intervenga con misure serie per calmierare i prezzi e il primo provvedimento da prendere è quello di ridurre i prezzi dei carburanti che incidono su tutta la merce trasportata e ricadono sui consumatori finali, abbattendo le accise di benzina e gasolio di almeno 50 centesimi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Le città più care d’Italia: la classifica completa